Vorarlbergerinnen siegten bei Eismeister-Bewerb .

Eiskalter Erfolg für Österreich beim Wettbewerb "Gelato World Tour": Die Eismeisterinnen der Manufaktur Kolibri aus Wolfurt sind am Sonntagabend in Berlin zu den Siegern gekürt worden. Ihre Kreation aus Joghurt mit Limette, Minze und Brombeere kam bei der Jury und dem Publikum am besten an. Bewertungskriterien waren Struktur, Optik und Geschmack der Eissorten.