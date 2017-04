Obdachloser in Wien verprügelt: Schläger geständig .

Zwei 19 Jahre alte Burschen, die in der Nacht auf den 17. Februar 2017 in einer S-Bahn-Garnitur in Wien-Brigittenau grundlos einen Obdachlosen malträtiert hatten, haben sich am Mittwoch im Landesgericht für Strafsachen schuldig bekannt. Der eine handelte seiner Aussage zufolge aus Frust, der andere, weil er den 55-Jährigen als gefährlich einstufte.