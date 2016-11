Airbus musste in Schwechat außerplanmäßig landen .

Gesundheitliche Probleme eines der beiden Piloten haben einen Airbus 319 der Lufthansa-Tochter Germanwings am 4. Juni zu einer außerplanmäßigen Landung auf dem Flughafen Wien in Schwechat gezwungen, berichtete das Internetportal des Luftfahrtmagazins Austrian Wings am Donnerstag. Der Co-Pilot konnte die Maschine sicher zu Boden bringen.