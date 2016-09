"Sex-Attacke": Asylwerber zu einem Jahr Haft verurteilt .

Jener minderjährige afghanische Asylwerber, der zwei junge Mütter auf einem Spazierweg bei St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) attackiert hatte, ist am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung zu einem Jahr unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden.