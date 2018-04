Der Bezug auf die laufende Debatte um die Zusammenlegungen der Sozialversicherungsanstalten und die Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) war unüberhörbar, auch wenn das momentane Reizwort nicht ausdrücklich in den Mund genommen wurde. Er kenne niemanden, der die Sozialversicherung in Frage stelle, erklärte Wolfgang Mazal, Arbeits- und Sozialrechtsexperte an der Universität Wien. Aber, so sein Nachsatz: „Eine Versicherung ist nicht ident mit der Institution.“

Mazal brachte damit im Rahmen der Denkwerkstatt St. Lambrecht in der Steiermark notwendige und drohende Einschnitte zur Sprache. Im dortigen Benediktinerstift diskutierten in Anwesenheit der NÖN Dutzende Experten aus Wissenschaft sowie privater und öffentlicher Sozial- und Altersvorsorge unter dem Tagungsmotto „Strukturen – Strukturbrüche, Leben in Veränderung“.

Mazal wollte mit seinem Referat zum Ausdruck bringen, dass eine Institution nicht sakrosankt ist, auch wenn nicht generell an einer sozialen Errungenschaft gerüttelt wird. Es werde die Institution in der jetzigen Form hinterfragt, nicht die Sozialversicherung selbst. Es sei denn, „man will es brechen“.

Besonders anschaulich war Mazals Beispiel im Zusammenhang mit dem Familienleben und der Kinderbetreuung. „Konkret leben zehnmal mehr Frauen ein anderes Lebenskonzept als ihre Mütter“, strich er hervor. Die Kinderbetreuung außerhalb der Familie sei viel häufiger.

Gleichzeitig habe der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung zu einer neuen Entwicklung geführt. Zum ersten Mal seien vier Generationen in einer Familie heute Alltag, erklärte Mazal: „Dass da natürlich verschiedene Brüche sind, ist ja klar.“

Der Sozialexperte kritisierte das Heruntermachen von Andersdenkenden

Der Sozialwissenschaftler rief besonders auch dazu auf, die Menschen müssten „fähig sein zu akzeptieren“, dass es nicht die Gerechtigkeit schlechthin gebe, sondern „Sphären der Gerechtigkeit“. Deswegen warnte er eindringlich davor, dass die „Beziehungsfähigkeit in der Gesellschaft“ kaum mehr vorhanden sei. Da würden dann andere in sozialen Foren dann schnell selbstüberheblich verbal als Ignoranten und Unwissende heruntergemacht.

Sein Ansatz ist ein gegenläufiger. Es müsse die Bereitschaft zur Unvollkommenheit in der Diskussion eingenommen werden. Das sei die „Nagelprobe“ für die Zusammengehörigkeit der Gesellschaft.

WU-Professor weist auf neuen Trend auf den Finanzmärkten hin

Josef Zechner, Professor an der Wiener Wirtschaftsuniversität, sorgte anschließend mit der These, mit der zunehmenden Aufnahme von Nachhaltigkeitszielen sei man auf den Finanzmärkten „nicht weit vom Strukturbruch entfernt“ für Aufmerksamkeit. Das stelle ein großes Thema in der Welt der Veranlagungen dar. Ein Grund für diesen Strukturbruch seien die Millenials, die nach dem Jahr 2000 erwachsen geworden seien, ebenso seien diese Frauen und langfristige Anleger.

„Sehr interessant“ seien jene Unternehmen, bei denen sich Investoren aktiv mit dem Management von Unternehmen auseinandersetzen, erläuterte der Finanzexperte an der WU in seinem Vortrag in der Denkwerkstatt St. Lambrecht. Institutionelle Anleger unterstützten in Hauptversammlungen immer häufiger Anträge mit Nachhaltigkeitszielen.

Ökonom warnt vor Illusionen: "Jeder Beruf wird sich ändern"

Der Leiter des Think Tanks Agenda Austria, Franz Schellhorn, konzentrierte sich auf einen weiteren Bruch, nämlich die Frage, welche Konsequenzen die Digitalisierung der Wirtschaft für Wertschöpfung und Sozialsystem in Österreich habe. Er hob eingangs hervor, dass die Industrialisierung zu einer schlagartigen Erhöhung des Massenwohlstandes geführt habe mit einer Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von fast 40.000 Euro.

„Brüche sind nicht immer negativ, Brüche können sehr positiv wirken“, stellte Schellhorn grundsätzlich fest. Die Sozialquote sei in Österreich deutlich auf nunmehr knapp 30 Prozent gestiegen.

Schellhorn erinnerte daran, dass nach eine US-Studie, wonach jeder zweite Arbeitsplatz durch Digitalisierung verloren gehen werde, einfach auf Europa umgelegt worden sei. Das Institut für Höhere Studien (IHS) habe danach gezeigt, dass hierzulande nur rund zehn Prozent der Arbeitsplätze gefährdet seien. Sicher ist für den Ökonomen eines: „Jeder Beruf wird sich verändern.“

Drohnenführer gilt als ein möglicher Beruf der Zukunft

In Österreich werde das Automatisierungspotenzial auf zwölf Prozent geschätzt. „Aber es entstehen neue Arbeitsplätze“, versicherte er. Vor allem würden auch neue Berufe entstehen, etwa App-Entwickler oder Drohnenführer. „Da lacht man heute darüber“, so Schellhorn, aber in zehn Jahre werde man wohl über einen Drohnenführer nicht mehr lachen.