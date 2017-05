Darin waren sich am Mittwoch im Verfassungsausschuss alle Fraktionen einig, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Ein erstes Crowdsourcing-Pilotprojekt könnte 2018 starten, die technischen Voraussetzungen sollen bis Ende des Jahres vorliegen.

Anleihe genommen wird dabei in Finnland. Prinzip des Crowdsourcings ist, dass ausgewählte Gesetzesvorhaben gemeinsam mit Bürgern und Experten in einem mehrstufigen Prozess erarbeitet werden. Die Öffentlichkeit soll jedenfalls eingeladen werden, bestehende Probleme zu benennen. Danach werden Fachleute gebeten, Lösungen zu präsentieren, die dann in einem dritten Schritt evaluiert werden. Zum Abschluss soll das zuständige Regierungsmitglied dem Nationalrat berichten, ob eine oder keine Ausarbeitung eines konkreten Gesetzesvorhabens auf Basis der Anregungen erfolgt bzw. welche anderen Maßnahmen als Ergebnis des Prozesses geplant sind.

Ebenfalls angedacht ist ein erweitertes Begutachtungsverfahren. Durch eine Änderung der legistischen Richtlinien will man sicherstellen, dass auch Stellungnahmen von Bürgern und Institutionen, die nicht direkte Adressaten eines Begutachtungsverfahrens sind, berücksichtigt werden, sofern sie "seriös" sind.

Das zuständige Regierungsmitglied wird außerdem angehalten, das jeweilige Gesetzesvorhaben in auch für Nicht-Experten verständlicher Form darzustellen, und zwar im Umfang etwa einer A4- Seite.

Vom Verfassungsausschuss vertagt wurden die Beratungen über eine Initiative der Grünen, die auf eine Novellierung des Adelsaufhebungsgesetzes abzielt. Die Grünen wollen damit sicherstellen, dass Übertretungen des Verbots, Adelstitel zu führen, mit adäquaten Verwaltungsstrafen geahndet werden. Der Strafrahmen ist im Gesetz nach wie vor mit 20.000 Kronen angegeben, was heute, wie die Grün-Abgeordnete Sigrid Maurer im Ausschuss erläuterte, 0,14 Euro-Cent entspricht.