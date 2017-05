Demnach sollen Betriebe mit maximal zehn Mitarbeitern künftig einen höheren Zuschuss erhalten, wenn Mitarbeiter krank werden. Die Maßnahme ist zwar im Regierungsprogramm angekündigt - der konkrete Entwurf war aber nicht mit der ÖVP abgestimmt.

Rendi-Wagner rechtfertigte den Alleingang mit der im Regierungsprogramm genannten Deadline: Die bessere Unterstützung der Kleinbetriebe bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hätte schon im April durch den Ministerrat gehen sollen und soll im Juli starten. "Ein Beschluss vor dem Sommer ist nur möglich, wenn man es jetzt rechtzeitig in Begutachtung schickt", so Rendi-Wagner auf Anfrage. Angesprochen auf Bedenken der gewerblichen Sozialversicherung (SVA) bezüglich der Finanzierbarkeit der Maßnahme meinte Rendi-Wagner, Einwände in der Begutachtung könnten noch berücksichtigt werden.

Im Detail sieht der Gesetzesentwurf über den "Der Standard" zuerst berichtete, folgendes vor: Derzeit ersetzt die Unfallversicherung Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern die Hälfte der Entgeltfortzahlung, wenn ein Mitarbeiter elf Tage oder länger krank ist (bzw. bei Arbeitsunfall ab dem ersten Tag). Für kleine Firmen mit maximal zehn Angestellten soll dieser Zuschuss nun auf 75 Prozent steigen.

Außerdem geplant: Unternehmer, die selbst erkranken, erhalten derzeit erst ab dem 43. Tag Krankengeld. Künftig sollen sie die knapp 30 Euro täglich rückwirkend ab dem 4. Tag bekommen.

Die Kosten von insgesamt 36,64 Mio. Euro müssten die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) sowie die Unfallversicherung (AUVA) tragen: Erstere müsste dem Entwurf zufolge 24,7 Mio. Euro schultern, zweitere 11,94 Mio. Euro. Die SVA hatte Anfang April gewarnt, dass sie sich das großzügigere Krankengeld aus eigener Kraft nicht leisten könne. Eine Stellungnahme der ÖVP-Seite war am Dienstag vorerst nicht zu erhalten.

Die Wirtschaftskammer begrüßt zwar den Entwurf zur besseren Absicherung von Kleinunternehmern im Krankheitsfall. Allerdings forderte Präsident Christoph Leitl (ÖVP) am Dienstag eine "solide finanzielle Basis" für die Verbesserungen. Eine Finanzierung ausschließlich über die Rücklagen der SVA lehnt Leitl ab. Kritik kommt auch von NEOS und Grünen.

"Nur ein Zugriff auf Rücklagen wird die Finanzierung dieser neuen Leistungen nicht auf Dauer absichern und würde zu hohen jährlichen Verlusten in der SVA-Bilanz führen. Eine künftige Beitragserhöhung unter diesem Titel lehnen wir im Interesse der Versicherten aber ab", deponierte Leitl. Die Verbesserungen für die Wirtschaftstreibenden begrüßte Leitl aber grundsätzlich.

Kritik an der Vorgehensweise der SPÖ kommt von den NEOS. "Es geht ihr erneut nur um billigen Populismus, der weder den Selbstständigen nachhaltig hilft, noch den Dschungel an Versicherungsträgern lichtet", kritisiert deren Sozialsprecher Gerald Loacker. Auch er befürchtet, dass die Pläne Rendi-Wagners letztlich auf eine finanzielle Schwächung der SVA und in weiterer Folge zu Beitragserhöhungen führen würden.

Nicht weit genug gehen die geplanten Verbesserungen den Grünen. Deren Selbstständigen-Sprecher Matthias Köchl kritisierte am Dienstag, dass Unternehmer weiterhin 43 Tage krank sein müssten, um das (dann ab dem vierten Tag rückwirkende) Krankengeld zu bekommen: "Sechs Wochen müssen Selbstständige von Luft und Liebe leben, bevor ein Cent Krankengeld am Konto landet."