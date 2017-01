Ärztestreik in Oberösterreich vom Tisch .

Der drohende Ärztestreik in Oberösterreich ist vom Tisch. Man habe wichtige Umsetzungsfragen zur Gesundheitsreform geklärt, hieß es am Mittwoch. Näheres wollen beide Seiten in einer Pressekonferenz am Vormittag bekanntgeben.