Tourengeherin starb bei einem Absturz .

Bei einer Skitour auf die Großwand im Gosaukamm ist am Samstag eine 34-jährige Frau aus dem Flachgau ums Leben gekommen. Die Alpinistin war mit einem 37-jährigen Salzburger um 5.30 Uhr in Annaberg im Lammertal aufgebrochen. Als die beiden nach einer steilen Rinne in Richtung Gipfelkar unterwegs waren, brach die Frau mit dem rechten Fuß in den Schnee ein.