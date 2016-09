19-Jähriger nach Messerstecherei außer Lebensgefahr .

Nach der Messerattacke eines 25-Jährigen am Freitag in Graz sind beide Opfer auf dem Weg der Besserung. Die Männer im Alter von 56 und 19 Jahren hatten Stichverletzungen in Brust, Schulter und Hals erlitten, der Jüngere war zunächst in Lebensgefahr. Als Motiv gab der 25-Jährige seine Entlassung durch den 56-jährigen Malermeister an, teilte die Polizei mit.