Häftling rastete aus: Fünf Beamte verletzt .

Am Samstag ist es in der Justizanstalt Graz-Karlau zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Häftling rastete in seiner Zelle aus und begann die Einrichtung in seinem Haftraum zu zertrümmern. Gefängnissprecher Gerhard Derler bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Fünf Beamte schritten ein, sie wurden alle verletzt. Einem hatte der Häftling eine blutende Bisswunde am Oberschenkel zugefügt.