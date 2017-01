Da die Fahrzeuge in zwei benachbarten Straßenzügen abgestellt gewesen waren, geht man bei den Ermittlern von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe könne derzeit nicht beziffert werden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

Der erste Alarm wurde gegen 0.25 Uhr ausgelöst, da in der Mühlgasse zwei nebeneinanderstehende Pkw in Flammen standen. Die Autos brannten trotz sofortigen Einsatzes der Feuerwehr - die Hauptwache befindet sich am nahen Lendplatz - zur Gänze aus. Um 2.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte wieder angefordert, da ein in der Volksgartenstraße abgestellter Wagen brannte. Das Feuer wurde gelöscht, das Fahrzeug war allerdings nur noch ein rauchendes Wrack.

Der genaue Tathergang ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Lendplatz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 6587 oder an den Journaldienst des Kriminalreferates Graz unter 059133 65 3333.