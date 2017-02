Terror-Razzia: Zwei Verdächtige aus Haft entlassen .

Nach der Anti-Terror-Razzia vor rund zwei Wochen in Graz sind zwei der 14 in U-Haft genommenen Verdächtigen bereits vor einigen Tagen entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ob die anderen zwölf in U-Haft bleiben, entscheidet sich am Freitag-Nachmittag bei den Haft-Prüfungsverhandlungen.