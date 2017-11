Zahl der Flutopfer weiter gestiegen .

Die Zahl der Todesopfer nach starken Überschwemmungen in Griechenland ist auf 21 gestiegen. Ein Mann sei mit Schlamm bedeckt in einer Garage in der Ortschaft Mandra gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Ein anderer Mann werde noch vermisst.