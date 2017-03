Der Angriff spielte sich am Parlamentsgebäude und auf der Westminster Bridge ab, die über die Themse zum Sitz des britischen Unterhauses führt. Dessen laufende Sitzung wurde sofort unterbrochen. Schwer bewaffnete und mit Schilden ausgerüstete Polizisten stürmten ins Gebäude. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May erklärte, sie sei in Sicherheit.

Als Reaktion auf den Angriff bestellte May das Sicherheitskabinett ein. Sicherheitsberater und Geheimdienstvertreter, Rettungskräfte und Politiker würden noch am Mittwochabend zusammenkommen, sagte ein Regierungssprecher in London.

Der Platz vor dem Londoner Parlament wurde evakuiert. Das berichtete die BBC am Mittwoch unter Berufung auf einen Polizisten. Vor dem Parlament stehe ein verdächtiges Fahrzeug. Zuvor hatte der Sender in seinem Liveblog berichtet, dass Sprengstoffexperten wegen eines "verdächtigen Pakets" in einem Auto gerufen worden seien.

Eine Frau kam laut einem Medienbericht unter Berufung auf einen Arzt ums Leben. Ein Reuters-Fotograf berichtete von mindestens einem Dutzend Verletzten auf der Brücke. Ein Reuters-Foto zeigte vier am Boden liegende Personen, von denen einige stark bluteten und offensichtlich bewusstlos waren. Ein anderes Foto zeigte einen regungslosen Körper unter einem Bus. Augenzeugen berichteten auf Twitter, dass ein Auto mehrere Menschen umgefahren habe.

Ein Polizist wurde auf dem Parlamentsgelände nach offiziellen Angaben niedergestochen. Zeugen berichteten, dass sich Rettungskräfte hinter den Toren zum Parlamentsgebäude um zwei Personen bemühten. Das Gebäude sei abgesperrt worden. Die Abgeordneten wurden aufgefordert, im Gebäude zu bleiben.

Wegen des mutmaßlichen Anschlags in London hat das schottische Parlament am Mittwoch seine Debatte über ein neues Unabhängigkeitsreferendum unterbrochen. Dies teilte ein Parlamentssprecher in Edinburgh mit. Eigentlich wollten die schottischen Abgeordneten am Abend darüber abstimmen, ob sie Regierungschefin Nicola Sturgeon beauftragen, den Prozess für ein neues Unabhängigkeitsreferendum einzuleiten.

Die beiden mutmaßlichen Terroranschläge in London sind auf den Tag genau ein Jahr nach islamistischen Attacken in Brüssel verübt worden. Am 22. März 2016 rissen drei Selbstmordattentäter am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in der U-Bahnstation Maelbeek im Europaviertel 32 Menschen mit in den Tod und verletzten mehr als 300 weitere. Unter den Ermordeten waren 17 Belgier. 15 Opfer kamen aus anderen Ländern, unter ihnen auch eine Deutsche. Zum Jahrestag nahm am Mittwoch unter anderem das belgische Königspaar Philippe und Mathilde an mehreren offiziellen Veranstaltungen in Brüssel teil.