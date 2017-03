Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Angaben des Parlaments von Polizisten angeschossen. Die U-Bahn-Station "Westminister" wurde auf Bitten der Polizei geschlossen. Vor dem Parlamentsgebäude landete ein Rettungshubschrauber.

Einem Reuters-Fotografen zufolge wurden mindestens ein Dutzend Menschen auf der Westminster Bridge vor dem Parlamentsgebäude in London verletzt. Ein Auto fuhr in die Passanten.

Die britische Premierministerin Theresa May befand sich während des Angriffs auf das Parlament in Sicherheit. Das teilt ein Sprecher mit. Weitere bewaffnete Polizisten eilten in das Parlamentsgebäude. Einige trugen nach Angaben von Augenzeugen Schutzschilde.

Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt. In Medienberichten war von zwei angeschossenen Menschen die Rede, die zuvor Beamte angegriffen hatten. Zudem war von Explosionen zu lesen. Laut Augenzeugen hatte zuvor ein Auto Dutzende Fußgänger auf der Westminster Bridge niedergestoßen, bevor es in den Eingang von Portcullis House krachte, in dem sich Abgeordnetenbüros befinden.

