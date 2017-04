Mehr als 1.000 Festnahmen bei Razzien in der Türkei .

Bei einer landesweiten Operation gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung in der Türkei sind mehr als eintausend Verdächtige festgenommen worden. Die Razzien fanden innerhalb der Polizei in 72 Provinzen statt, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Innenminister Süleyman Soylu am Mittwoch.