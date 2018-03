Ein 17-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich einen Schneepflug gerammt. Er sowie seine vier Insassen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Jugendlichen mussten in die Krankenhäuser Wels und Ried eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Bursch dürfte dem Räumfahrzeug den Vorrang genommen haben. Der 39-jährige Kraftfahrer überstand den Crash unverletzt. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert, so die Polizei.