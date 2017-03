Ursache für Großbrand in Wohnhausanlage geklärt .

Die Ursache für einen Großbrand in einer Wohnhausanlage in Haag (Bezirk Amstetten) am Dienstag steht fest. Das Feuer wurde durch brennendes Fotopapier ausgelöst, das ein Mieter auf der Loggia entsorgt hatte, bestätigte die Polizei am Donnerstag.