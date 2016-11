Der Handel auf Online-Plattformen blüht. Nach Angaben der Pressestelle gab es am Dienstag nur noch etwa 1.000 Karten für einige wenige Veranstaltungen.

Auf eBay wurden am Dienstag Karten für mehrere hundert und teilweise mehrere tausend Euro angeboten. Besonders begehrt waren demnach offenbar Tickets für den chinesischen Pianisten Lang Lang. Hier bot ein Verkäufer zwei Karten in der ersten Reihe um 9.980 Euro zum Sofortkauf an - Versand immerhin kostenlos.

Etwas billiger gab es aber auch vier Karten für das selbe Konzert um 7.850 Euro. Wer noch in Konzerte des Elbphilharmonie Orchesters mit ihrem Chefdirigenten Thomas Hengelbrock wollte, konnte hier im Sofortkauf schon fünf Karten um 999 Euro kaufen.

Die Elbphilharmonie riet allen Interessenten, Tickets nur über ihre Website zu kaufen. Hier helfe es, sich rechtzeitig über die Vorverkaufsstarts für neu in den Verkauf gelangende Konzerte zu informieren.