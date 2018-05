Die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich haben am Mittwoch einen großen Schritt in Richtung 42. Meistertitel in Folge gemacht. Im ersten WHA-Final-Duell setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Matuschkowitz bei ÖHB-Cupsieger UHC Stockerau in der Sporthalle Alte Au klar mit 33:22 (18:10) durch. Das zweite Endspiel geht am Sonntag (18.30 Uhr/live ORF Sport +) in Szene.

Hypo NÖ musste sich in dieser Saison bei Stockerau einmal geschlagen geben, und verlor Anfang Februar im Cup-Viertelfinale. Hypo ist in seiner Heimathalle national ungeschlagen, Stockerau kam am 7. April in der Südstadt mit 12:37 unter die Räder.