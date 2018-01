Dabei standen die Iberer bereits in vier EM-Endspielen, sind aber sowohl 1996, 1998, 2006 und zuletzt 2016 unterlegen. Der diesmalige Finalgegner wird am Freitagabend (20.30 Uhr) in Zagreb zwischen Olympiasieger Dänemark und Schweden ermittelt. Das Gastgeberteam Kroatiens sicherte sich nach dem knappen Verpassen der Vorschlussrunde durch ein 28:27 gegen Tschechien Platz fünf.

Für die Franzosen war es die erste Pflichtspielniederlage seit dem 3. Mai vergangenen Jahres, als sie in der EM-Qualifikation in Norwegen (30:35) verloren hatten. In der erneut nicht ansatzweise gefüllten Arena in Zagreb fanden sie kaum ein Mittel gegen die überragende Defensive der Spanier.