ÖEHV-Frauen peilen eine Medaille an .

Zum zweiten Mal nach 2009 hat Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen bei einer Weltmeisterschaft Heimvorteil. Bei der WM der Division 1A (B-WM) von Karsamstag (15.4.) bis 21. April peilt die ÖEHV-Auswahl im Eisstadion Graz Liebenau eine Medaille an, will sich also in der Weltrangliste auf den Plätzen neun bis elf etablieren.