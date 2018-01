Der einschlägig vorbestrafte Mann wurde im Dezember 2017 festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Neun Abnehmer aus der Bundeshauptstadt und dem Bezirk Gänserndorf wurden der Staatsanwaltschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.

Der Nigerianer steht laut den Ermittlungen des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf und des Landeskriminalamtes Niederösterreich im Verdacht, von Februar bis Dezember vergangenen Jahres Suchtmittel - 225 Gramm Heroin und 128 Gramm Kokain - verkauft zu haben. Der Mann wurde am 4. Dezember in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Dabei wurden Heroin, ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag, mehrere Mobiltelefone und Schmuck sichergestellt.