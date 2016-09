Hofreitschule nun mit erster Bereiterin .

Ein historischer Meilenstein in der Spanischen Hofreitschule: Am Mittwoch ist mit Hannah Zeitlhofer zum ersten Mal in der Geschichte des Traditionsbetriebes eine Frau als Bereiterin angelobt worden. "Ich bin stolz darauf, hier zu sein, aber nicht deswegen, weil ich eine Frau bin", sagte die 29-Jährige der APA.