Feuerwehren mussten zweimal zu Wohnungsbrand ausürcken .

Nachdem die Feuerwehr in der vergangenen Nacht bereits gegen 1 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Gebäude in Hochegg ausrücken hatte müssen, wurden die Silberhelme gegen 7 Uhr Früh erneut zu einem Brandeinsatz bei der selben Adresse alarmiert. Diesmal mit weitaus größeren Ausmaß als noch in der Nacht...