Hollabrunn

Nachdem die Ermittler des Landeskriminalamtes die Räumlichkeiten freigegeben hatten, fand eine Besichtigung mit einem Sachverständigen für Bauwesen, Michael Kuhlang, statt.

Der Fachmann stellte fest, dass die Rand- und Eckbewehrungen der Stahlbetonträger und Stützen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Um keine weiteren Schäden zu riskieren, organisierte die Gemeinde in Abstimmung mit dem Statiker und in Zusammenarbeit mit der Firma Brabenetz eine Decken- und Trägerunterstellung. Außerdem wurden die Lokale mit OSB-Platten verschlossen, sodass keine Schaulustigen mehr Zugang zur „Unfallstelle“ haben.

Der Statiker nahm weiters eine Probe der Bewehrung, um diese auf verbleibende Zug- und Druckfestigkeit zu prüfen. Erst danach herrscht endgültig Klarheit, ob bzw. in welchem Ausmaß die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt ist.

Notunterkünfte im Studentenheim für Betroffene

Bürgermeister Erwin Bernreiter machte sich persönlich ein Bild von der Unglücksstelle und betonte, dass alle Betroffenen so lange in den Notunterkünften im Studentenheim bleiben können, bis die Wohnungen wieder beziehbar sind. Sobald die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, werden alle Eigentümer der Liegenschaft baupolizeilich angehalten, die Tragfähigkeit und Standsicherheit sowie die Sanierung der Fassade umgehend zu veranlassen, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde.

Die Polizei ermittelt indes weiterhin, was in der Nacht auf Montag zu der Explosion führte.