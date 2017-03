Pizzeria explodiert: Spurensuche läuft .

Im Zentrum von Hollabrunn ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Pizzeria nach einer Explosion ausgebrannt, ein Fahrradgeschäft wurde ebenfalls zerstört. Etwa 20 Wohnungen im Gebäude wurden evakuiert, drei Familien in Notquartiere gebracht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.