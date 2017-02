Ein außer Kontrolle geratener Lastwagen war am Sonntag in der Nähe der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes in einen Bus gekracht, wie die Zeitung "La Tribuna" berichtete. Dabei seien 23 Menschen getötet worden, sagte eine Gerichtsmedizinerin dem Blatt.

Nach Angaben eines Krankenhaussprechers des Hospital Escuela Miguel Osorio wurden 39 Menschen verletzt. An Bord des Busses waren Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der Fahrer des Lastwagens, der nach dem Unfall geflüchtet war, wurde festgenommen. Staatschef Juan Orlando Hernandez drückte den Familien der Opfer auf Twitter sein Beileid aus.