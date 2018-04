Schon ihre Nominierung als Obfrau des ÖVP-Wirtschaftsbundes in Oberösterreich und zur Präsidentin der Wirtschaftskammer im Land auf Betreiben ihres Landsmannes, Bundeswirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl, war ein Paukenschlag. Jetzt sorgt Doris Hummer (44) als Chefin des ÖÖ-Wirtschaftsbundes und Präsidentin der oberösterreichischen Wirtschaftskammer, weit über die Grenzen des Bundeslandes für Aufsehen.

Eine interne Organisationsreform, für es nunmehr grünes Licht gibt, kommt einer kleiner Revolution im über Jahrzehnte starren System der Wirtschaftsvertretung gleich.

Künftig sollen, wie Hummer im Gespräch mit der NÖN erläutert, 15 Branchen-Verbünde für eine bessere Vertretung der Interessen der Betriebe sorgen. Mit dieser Vorreiterrolle wird auch der Druck auf die Wirtschaftsvertretungen in den anderen Bundesländern und damit auch in Niederösterreich steigen, ebenfalls entsprechende Neuerungen zu diskutieren und anzugehen, um die Schlagkraft zu erhöhen.

„Wir wollen aus Kundensicht agieren“

Die Weichen für diese weitreichende Reform wurden endgültig vor wenigen Tagen bei einer zweitägigen Klausur des oberösterreichischen Wirtschaftsbundes unter Vorsitz von Doris Hummer, die zuvor für die ÖVP Bildungslandesrätin war, in Bad Leonfelden im Mühlviertel gestellt. Demnach wird zwar das Spartensystem in der Kammer bestehen bleiben.

Aber die interne Organisation dahinter wird tiefgreifend umgekrempelt. „Wir wollen eine starke Interessenvertretung. Wir wollen Branchen-Verbünde, die aus Kundensicht agieren“, formuliert Hummer im Gespräch mit der NÖN.

Dabei sollen Geschäftsstellenleiter dann als Fachexperten für einen größeren Bereich auftreten. Man denke dabei weniger an die Strukturen der Wirtschaftsvertretung, sondern vielmehr an die Interessen der Unternehmer als Kunden der Kammer, erklärt die Präsidentin. Die Umstellung wird heuer im Herbst gestartet. Das Startsignal fällt jetzt allerdings unmittelbar vor der Wachablöse auf Bundesebene: Dort wird Ex-Minister Harald Mahrer am 18. Mai Christoph Leitl nach 18 Jahren auch als Präsident der Bundeswirtschaftskammer ablösen.

Künftig Mode und Lifestyle als ein Verbund

Was passiert bei der Reform? Es werden beispielsweise im Baubereich verschiedene Sparten wie das Baunebengewerbe in einem Branchenverbund vereinigt. Das Gleiche gilt für den künftigen Bereich Mode und Lifestyle, in dem etwa die Textilwirtschaft aufgehen wird. Dafür hat sich Hummer, wie sie betont, das „Go“ vom Präsidium bis zu den Funktionären geholt.

Nach außen hin wird parallel zum Wechsel auf Bundesebene zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes unter dem Motto „WIR – Wirtschaft in der Region“ gestartet. Diese Kampagne („WIR legen los“) wird, wie ebenfalls bei der Klausur besprochen wurde, im Mai beginnen.