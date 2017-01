Die "Reds" unterlagen am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel zuhause mit 0:1 gegen Southampton. Zuvor hatte Liverpool, das in der Premier League derzeit Vierter ist, schon das Hinspiel auswärts mit 0:1 verloren. Liverpool war über weite Strecken spielbestimmend, das (späte) Tor schossen aber die Gäste durch Shane Long in der 91. Minute.

Damit kommt es nicht zum Traumfinale zwischen Liverpool und Manchester United, das am Donnerstag mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel beim Premier-League-Vorletzten Hull City antreten muss.