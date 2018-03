Die traditionelle jährliche Frühjahrsvollversammlung von Österreichs Bischofskonferenz stand seit Sonntag dieser Woche in Sarajewo im Zeichen einer ganz besonderen Premiere. Schließlich fand das Treffen des Episkopats erstmals im Ausland in Bosnien-Herzegowina statt.

Dies war als besonderes Zeichen der Solidarität mit den Christen in Bosnien, das noch immer und den Schäden und Nachwirkungen des Jugoslawien-Kriegs leidet, gedacht. Gleichzeitig wurde gerade in Bosnien die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs betont.

Im Mittelpunkt stand aber auch das Gedenkjahr in Österreich mit der Republiksgründung 1918 und Hitlers Einmarsch im März 1938. Die Erinnerung an die Jahre 1918 und 1938 solle Anlass sein, sich den „mühsam errungenen Wert von Menschenrechten, Demokratie und Gemeinwohl bewusst zu machen, damit der Einsatz dafür „angesichts immer wieder vorhandener Gefährdungen stärker ist und bleibt“. Diesen Appell richteten die versammelte Bischöfe in einer Erklärung an die Gläubigen.

„NS-Folgen nicht deutlich benannt“

1983 habe habe die "absurde Ideologie des Nationalsozialismus" mit ihren rassistischen, antisemitischen und völkischen Parolen in Österreich die Macht ergriffen, die katastrophalen und menschenverachtenden Konsequenzen hätten die damaligen Bischöfe wie viele andere "nicht deutlich genug erkannt oder benannt". Auch "ein jahrhundertelang religiös verbrämter Antijudaismus" hatte laut der Erklärung zur Folge, dass es unter den Christen "zu wenige, viel zu wenige Gerechte" wie den Seligen Franz Jägerstätter gab.

Der Blick zurück zeige aber, dass „Läuterung und Lernen aus der Geschichte möglich und notwendig“ seien, stellte die Bischofskonferenz klar. Die politisch Verantwortlichen hätten 1945 statt auf Rache und Misstrauen auf Recht und Kooperation gesetzt.