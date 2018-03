Den Tätern werden nach Angaben vom Mittwoch 28 vollendete und 16 versuchte Kfz-Diebstähle angelastet. Vier Beschuldigte wurden bereits verurteilt, zwei befinden sich in Auslieferungshaft, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Auf die Spur der Bande waren die Ermittler am 9. Mai 2017 in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) gekommen, als sie einen mit drei polnischen Staatsbürgern besetzten Pkw kontrollierten. Dabei wurden spezielles Zubehör- und Einbruchswerkzeug für Kfz-Diebstähle sowie bereits ausgebaute und beschädigte Kfz-Schlösser sichergestellt. Das Trio wurde festgenommen.

Im Zuge der weiteren Überprüfung stellten die Kriminalisten zudem Veränderungen an der Fahrzeugidentifikationsnummer fest. Das Auto wurde letztlich einem Diebstahl in der Nacht auf den 14. März 2017 in Mistelbach zugeordnet. In derselben Nacht wurde in der Weinviertler Bezirksstadt außerdem versucht, zwei weitere Kfz aus der Volkswagen-Gruppe zu stehlen.

Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich führten zur Ausforschung einer siebenköpfigen polnischen Tätergruppe. Das Verfahren gegen einen Beschuldigten wurde eingestellt. Den Männern wird ein Schaden von 162.000 Euro angelastet.

Die gestohlenen Autos wurde den Erhebungen zufolge nach Polen verbracht, in Einzelteile zerlegt und in weiterer Folge gewinnbringend verkauft. Sechs der Fahrzeuge (fünf in Österreich, ein Pkw in Tschechien) wurden sichergestellt und an die Eigentümer ausgefolgt.

Zugeschlagen hatte die Bande von Jänner bis Mai 2017 nach Polizeiangaben in Hollabrunn, Mistelbach, in Poysdorf, Laa a.d. Thaya, Kleinhadersdorf und Großengersdorf (Bezirk Mistelbach), in Bisamberg (Bezirk Korneuburg), in Gmünd und in Nondorf (Bezirk Gmünd), in den Wiener Bezirken Simmering, Döbling und Floridsdorf sowie in Linz, in Hart (Bezirk Linz-Land), in Perg und auch in Ottensheim, Niederottensheim, Gallneukirchen sowie Zwettl a.d. Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung)

Abgesehen hatten es die Männer der Polizei zufolge auf Modelle der VAG-Gruppe der Baujahre 2002 bis 2008. Es handelte sich um Audi A3 und A4, um VW Multivan sowie um VW Golf.

Ein 42- und ein 44-Jähriger wurden laut Landespolizeidirektion am 20. Jänner am Landesgericht Korneuburg rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt. Für einen 28-Jährigen gab es am 29. Jänner rechtskräftig 20 Monate. Ein 21-Jähriger erhielt am 21. Dezember vergangenen Jahres 15 Monaten Freiheitsstrafe (drei Monate unbedingt). Das Urteil ist ebenfalls rechtskräftig. Zwei weitere Bandenmitglieder befinden sich in Polen bzw. Deutschland in Auslieferungshaft.