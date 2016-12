Die Hütteldorfer haben vor der letzten Partie in der Gruppenphase zwar keine Chance mehr auf den Einzug ins Sechzehntelfinale, möchten sich aber gegen die bereits fix aufgestiegenen Basken so teuer wie möglich verkaufen.

Trainer Damir Canadi sprach von einem "Vorbereitungsspiel auf hohem Niveau. Wir wollen uns Selbstvertrauen holen und aus so einem Match etwas Positives mitnehmen", meinte der 46-Jährige, der auch auf ein Comeback der alten Rapid-Heimstärke hofft.

Nach der Partie gegen Bilbao stehen für Rapid noch die Liga-Partien daheim gegen Ried und in Altach auf dem Programm, in denen es darum geht, den Anschluss an die obersten Tabellenplätze wiederherzustellen. Dennoch habe auch das Duell mit dem Tabellensiebenten der spanischen Liga eine große Bedeutung, betonte Canadi. "Wir freuen uns extrem auf dieses Match. Wir spielen gegen einen sehr attraktiven Gegner."

Der Wiener bezeichnete Bilbao als "eine der stärksten Mannschaften Europas. Jeder von uns muss schauen, dass er 100 Prozent erreicht", forderte Canadi. Der frühere Altach-Betreuer rechnet mit einem offensiv eingestellten Gegner. "Da müssen wir nicht nur gut verteidigen, sondern auch mutig nach vorne spielen."

Canadi fehlen zum Europacup-Ausklang gleich acht Profis, darunter auch Steffen Hofmann, der bereits wieder mit der Mannschaft trainierte, aber für Donnerstag und auch für das Sonntag-Match gegen Ried noch kein Thema ist. "Wir wollen bei ihm kein Risiko eingehen", erklärte Canadi. Zudem bangt der Wiener noch um den Einsatz des an einer Rippenprellung laborierenden Arnor Ingvi Traustason.

Der Rapid-Betreuer kündigte im Vergleich zum 1:0 gegen St. Pölten am Samstag einige personelle Änderungen an, wird aber auch nicht alles auf den Kopf stellen. "Der eine oder andere wird eine Pause bekommen, doch im Großen und Ganzen wird die Mannschaft so eine Struktur wie in den letzten Wochen haben", betonte Canadi.

Auch Bilbao wird nicht mit der Stammformation beginnen - Mittelfeldmotor Raul Garcia ist gesperrt, Europa-League-Top-Goalgetter Aritz Aduriz wird ebenso geschont wie Mikel San Jose oder Ander Iturraspe. "Aber sie haben genug Möglichkeiten, wichtige Spieler zu ersetzen", sagte Canadi über die Basken, die in Meisterschaft und Europacup seit fünf Auswärtspartien sieglos sind und ihre zwei bisherigen Gruppenphasen-Spiele in der Fremde verloren haben.

Obwohl beide Teams nicht mit ihrer stärkster Anfangs-Elf beginnen werden, ist das Publikumsinteresse groß. Bis Mittwochmittag gab es nur noch rund 250 Restkarten - insgesamt 22.800 Karten wurden verkauft, 600 davon an Fans von Bilbao.