Sex-Unhold: Weitere Opfer und Zeugen gesucht .

Ein 32-jähriger Mann aus Wien, der seit 21. April in der Justizanstalt Krems an der Donau in Untersuchungshaft sitzt, wird verdächtigt, zumindest zwei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und von diesen pornografische Darstellungen angefertigt zu haben.