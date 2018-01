Lugner mit neuer Freundin beim Deutschen Filmball .

Richard Lugner (85) hat eine neue Freundin. Jasmin heißt die junge Frau, mit der er am Samstagabend auf dem Deutschen Filmball in München feierte. "Wir sind noch ganz neu in unserer Beziehung - wir kennen uns zwar schon seit Juni, aber wir haben uns selten gesehen, sie ist ja Münchnerin", sagte Lugner am Rande der Veranstaltung im Luxushotel Bayerischer Hof.