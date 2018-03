Die Erwerbungen produzierten zuletzt im Jänner und Februar im Schnitt rund 31.000Barrel Öl-Äquivalent pro Tag.

Fixiert hat die OMV den Kauf von Joint-Venture-Beteiligungen an Pohokura (48 Prozent), Neuseelands größtem produzierenden Erdgasfeld, und an Maui (83,75 Prozent) sowie die damit verknüpfte Produktions-, Speicher- und Transportinfrastruktur. An beiden Assets war die OMV schon als Partner beteiligt (mit 26 Prozent an Pohokura und 10 Prozent an Maui), nun will sie die Betriebsführerschaft übernehmen, wie die OMV Donnerstagabend mitteilte.

OMV-Chef Rainer Seele sprach von einem "wichtigen Schritt", um Australasien gemäß der neuen Strategie des Konzerns "zu einer weiteren Kernregion der OMV zu entwickeln". Das Closing der Transaktion soll noch heuer erfolgen. Der Deal, der rückwirkend per 1. Jänner vollzogen werden soll, steht noch unter dem Vorbehalt von Bedingungen, u.a. Genehmigungen gemäß dem neuseeländischen Wettbewerbs- und Auslandsinvestitionsgesetz.

Parallel zum Erwerb der Beteiligungen an Pohokura und Maui hat die OMV auch den Shell-Anteil von 60,98 Prozent am Great South Basin Explorationsblock (GSB) erworben. Diese Transaktion sei unmittelbar wirksam und erhöhe den OMV-Anteil am GSB auf 82,93 Prozent.