Nach Kollision auf Piste: Elfjährige aus NÖ notoperiert .

Eine elfjährige Skifahrerin aus Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ist bei einem Skiunfall am Dienstag in Lech am Arlberg schwer verletzt worden. Die Niederösterreicherin war in voller Fahrt mit einem 16-jährigen Wintersportler zusammengestoßen.