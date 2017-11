Die Einsatzkräfte wurden um 6.40 Uhr gerufen, weil Rauch aus der Wohnungstür austrat, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Nachdem der Brand in der Küche gelöscht war, fanden die Feuerwehrleute die leblose Person in einem der verrauchten Zimmer. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Die Einsatzkräfte hatten nach der Bergung sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Die Rettung übernahm die weitere notfallmedizinische Behandlung, schließlich konnte der Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Eine über der Brandwohnung wohnende Nachbarin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung.

Die Brandermittlungen der Polizei waren am Nachmittag noch nicht abgeschlossen. Es dürften jedoch Speisereste Feuer gefangen haben. "Der Brand war auf die Küche beschränkt", sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es mehr gequalmt als gebrannt. Die Wohnung war aber so stark verraucht, dass Atemschutz notwendig war. Ob der Brand möglicherweise bereits am Abend oder erst in der Früh ausgebrochen war, war noch unklar. 27 Feuerwehrleute standen etwas mehr als eine Stunde im Einsatz.