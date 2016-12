Die Besitzer Elisabeth und Franz M. suchten 2012 überall nach dem damals dreijährigen Kater und hängten Vermisstenmeldungen auf - jedoch ohne Erfolg. Vergangenes Wochenende bekam der WTV dann einen Anruf. "Felix" war jemandem in Wien-Simmering zugelaufen, dieser brachte den Kater in zum Tierschutzverein in Vösendorf. Da der Kater mit einem Chip ausgestattet war, stellte sich heraus, dass es "Felix" war. Familie M. staunte nicht schlecht. "Mit so einem Anruf hätten wir nicht mehr gerechnet", sagte Elisabeth M.

"Er begann, als er uns sah, sofort zu Schnurren und ich hatte das Gefühl, dass er uns trotz der langen Zeit gleich wiedererkannt hat", sagte Elisabeth M. "Er hört auch noch auf seinen Namen und schläft bereits wie früher wieder unter der Bettdecke." Der heute siebenjährige Felix hat bis auf einige kleinere Blessuren und leichte Abmagerungserscheinungen keine großen gesundheitlichen Probleme.