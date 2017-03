Thiem im Achtelfinale gegen Monfils gefordert .

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells am Mittwoch auf Gael Monfils. Der als Nummer zehn gesetzte Franzose ließ dem US-Amerikaner John Isner am Montag keine Chance, siegte 6:2,6:4.