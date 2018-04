Mehr als 60 Tote durch illegalen Alkohol .

In Indonesien sind mehr als 60 Menschen nach dem Konsum von illegal hergestelltem Alkohol gestorben. Dutzende weitere Opfer mussten ins Krankenhaus, wie die Behörden am Montag mitteilten. Bei Razzien in mehreren Städten nahm die Polizei zahlreiche Verkäufer der selbst hergestellten Alkoholika fest.