Politiker aller Parteien waren tief betroffen. Sozialminister Alois Stöger übernimmt interimistisch die Gesundheits- und Frauenagenden.

Die 1963 in Wien geborene ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenchefin sowie (seit 2006) SPÖ-Abgeordnete wurde im September 2014 als Gesundheitsministerin in Regierung berufen. Wenige Monate später, im Februar 2015 gab sie selbst über Facebook bekannt, dass sie an Unterleibskrebs leidet. Sie blieb trotz Operationen und Behandlungen im Amt, informierte darüber - und zeigte sich auch haarlos und stark abgemagert in der Öffentlichkeit.

Im Juni 2016, als der neue Kanzler Christian Kern das Team umbildete, bekam Oberhauser noch die Frauenagenden dazu. Eine Woche vor ihrem Tod gab sie bekannt, dass Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) sie wegen einer längeren Behandlung in der Regierung vertritt.

Donnerstagabend starb Oberhauser an den Folgen der Krebserkrankung - nur wenige Stunden vor der Eröffnung des Opernballes. Damit stand der "Ball der Republik" zumindest für die Polit-Prominenz im Zeichen der Trauer. Kern rief - "unbeschreiblich traurig" den Tränen nahe - die rund 5.000 Ballbesucher zur Trauerminute auf. Die SPÖ-Riege und Bundespräsident Alexander Van der Bellen ("meine Gedanken sind bei Sabine Oberhauser") verließen die Staatsoper nach der Eröffnung.

Auch die ÖVP-Regierungskollegen - die meisten von ihnen hatten Staatsgäste geladen - blieben nicht lange. Die SPÖ-Politikerin sei "besonders liebenswert als Mensch" gewesen, erklärte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), warum auch dem Koalitionspartner nicht nach Feiern zumute war. Zahlreiche Politiker hatten den Gang über den Roten Teppich vermieden.

Dass Oberhauser über alle Parteigrenzen hinweg nicht nur als kompetente Politikerin, sondern auch für ihre Lebensfreude und Herzlichkeit sehr geschätzt war, war in zahlreichen Reaktionen aus allen Parteien, der Gewerkschaft, anderen Interessensvertretungen und Organisationen bis hin zur Krebshilfe und der Wiener Ärztekammer zu lesen. Allen voran äußerte sich Bundespräsident Van der Bellen in einer Aussendung "tief betroffen": "Ihre Fröhlichkeit, ihre Kompetenz und ihr Engagement werden uns fehlen."

Nach ihrem Tod übernimmt bis zur Klärung der Nachfolge ihr Parteikollege Sozialminister Stöger die Gesundheits- und Frauenagenden. Für die offizielle Übergabe der Amtsgeschäfte findet sich Stöger in Begleitung von Kanzler Kern Freitagvormittag bei Bundespräsident Van der Bellen in der Hofburg ein. Die Gesundheitsagenden sind für Stöger nicht neu, er war der Vorgänger von Oberhauser.