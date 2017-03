Nationalrat bringt Eurofighter-U-Ausschuss auf den Weg .

Der Nationalrat bringt am Dienstag in einer Sondersitzung den neuen Eurofighter-Untersuchungsausschuss auf den Weg. FPÖ und Grüne werden ihren gemeinsamen Antrag einbringen und eine Dringliche Anfrage an Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) richten. Außerdem wird die neue Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) vorgestellt, Reden von Kanzler und Vizekanzler inklusive.