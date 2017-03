SPÖ-Gremien beraten Mittwochfrüh Oberhauser-Nachfolge .

SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern wird am morgigen Mittwoch in der Früh in den Parteigremien die Nachfolge der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser beraten. Das Präsidium tritt um 8.00 Uhr im Parlament zusammen, danach tagt der Vorstand, bestätigte die SPÖ am Dienstag der APA. Wer die Aufgabe übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.