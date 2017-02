Über 30 Milliarden Euro für Infrastruktur bis 2022 .

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) gibt einen Überblick über die Investitionen seines Ressorts in den nächsten Jahren: Das Infrastrukturministerium investiert bis 2022 über 30,6 Milliarden Euro in Schiene, Autobahn und Schnellstraße, Breitbandnetz sowie Forschung und Entwicklung. Damit würden bis zu 435.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, so der Minister am Sonntag.