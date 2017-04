Wahlvorschläge für Wiener SPÖ wohl ohne Überraschungen .

In der Wiener SPÖ wird am Montagnachmittag die Wahlkommission tagen. Sie finalisiert die Kandidatenliste für den Parteitag, nachdem die Frist für Bewerbungen am Wochenende abgelaufen ist. Dass heute Überraschungen vermeldet werden, gilt als eher unwahrscheinlich. Ein Gegenkandidat für Bürgermeister Michael Häupl, der erneut für den Parteivorsitz kandidiert, ist nicht in Sicht.