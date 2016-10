Dies habe die am Montag durchgeführte Obduktion ergeben, sagte LKA-Chef Walter Pupp. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Untersuchung der Leiche auf Alkohol und andere Suchtmittel dauere noch an, meinte Pupp. Der Mann habe jedenfalls noch geatmet, als er in die Sill fiel. Wie es dazu kam, sei aber nach wie vor unklar.

Ein Passant hatte am Samstag kurz vor 13.00 Uhr am nördlichen Sillufer einen Mann mit dem Oberkörper und dem Gesicht nach unten in der Sill liegend gefunden. Der Zeuge hatte umgehend die Rettung verständigt und mit der Reanimation begonnen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in die Klinik Innsbruck gebracht, wo er kurz vor 14.30 Uhr verstarb.