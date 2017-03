Zuvor hatte er mit einer Glasflasche eine Fensterscheibe eines Lokals beschädigt, teilte die Exekutive mit. In Wörgl (Bez. Kufstein) wurde ein 26-jähriger Tiroler von einem Unbekannten mit einem Trinkglas und einer Flasche attackiert und dabei im Gesicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei wurde der Afghane auf freiem Fuß angezeigt. Der in Wörgl verletzte 26-Jährige wurde nach einer Behandlung im Krankenhaus Kufstein wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität des unbekannten Manns, der die Tat gegen 2.00 Uhr in einem Nachtlokal beging und unmittelbar darauf flüchtete, dauerten an.