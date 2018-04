Die Maschine kam aus der Schweiz. Laut Polizei war das Flugzeug zunächst am Flughafen Innsbruck gelandet. Nach dem Auftanken und dem darauffolgenden Start schien zunächst alles in Ordnung zu sein, dann verlor die Maschine aber rasch an Höhe und stürzte ab.

Der Pilot sei in Richtung Westen gestartet und durch den Föhn rasch aufgestiegen, zitierte der ORF Tirol Klaus Hohenauer von der Verkehrsabteilung des Landes. Dann aber sei das Kleinflugzeug in kürzester Zeit abgestürzt.

Die Identität der zwei tödlich verunglückten Insassen war zunächst weiter unbekannt. Dass das Flugzeug aus der Schweiz kam müsse nicht gleichbedeutend damit sein, dass es sich bei den beiden Männern um Schweizer Staatsbürger gehandelt habe, so die Polizei.

Nach Angaben der Leitstelle Tirol stürzte der Motorsegler kurz vor 10.30 Uhr ab. Auch weil sich die Absturzstelle in unmittelbarer Nähe zur Flugeinsatzstelle Innsbruck befand - dort sind Polizei- und ÖAMTC-Hubschrauber "geparkt" - sei die Rettungskette sehr schnell in Gang gesetzt worden. Für die zwei Flugzeuginsassen kam dennoch jede Hilfe zu spät.